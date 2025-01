La Humanidad nos es solo la Unión Europea, los EEUU y sus aliados de Japón y Australia ES MUCHO MÁS

Los occidentales, el territorio OTAN, estamos dirigidos por gobiernos sin escrúpulos, miedosos y sumisos a los grandes poderes globalistas y sionistas, a los bancos y fondos de inversión, a las multinacionales. Gobiernos con jefes que miran para otro lado cuando Israel está realizando una limpieza étnica de libro, sin ser ni sancionado, ni condenado.

Estados europeos como Alemania consienten y protegen un nuevo Holocausto del Pueblo Palestino y luego presumen de ser demócratas, además de financiar la guerra de de Ucrania y gastar el dinero europeo en una cruel contienda inspirada por los poderes de los EEUU y de Biden en especial.

Es curioso que quienes dicen ser la civilización y el jardín del mundo apoyen lo peor, a los peores, los más crueles y el fascismo supremacista blanco contra personas de otras culturas y religiones. Quienes se horrorizaron ante la matanza de los hutus en Ruanda o las matanzas de Srebrenica en los Balcanes apoyen sin mover un musculo la matanza de Gaza y los crímenes en Cisjordania ocultando que la verdadera opción de Israel es apoderarse de esos territorios, con su apoyo y su silencio.

Es aberrante que quienes se llaman cristianos apoyen la matanza de cristianos palestinos sin levantar un dedo y apoyando a los israelitas criminales. Es todo tan aberrante y tan sin sentido que el Occidente judeocristiano, al menos sus dirigentes, pero que a efectos prácticos son los que cuentan, es todo tan aberrante, repito, que el territorio OTAN merece el odio de los pueblos del SUR y el desprecio de más del 70% de la población mundial, tal y como ya está ocurriendo. Merecemos nuestra crisis y nuestra decadencia.

Los pueblos de origen europeo hemos de dejar de apoyar a semejante pandilla de asesinos, cobardes y mentirosos que nos mandan. A ricos mafiosos y sin escrúpulos que viven a nuestra costa y a cobardes, que gastan miles de millones nuestros, en las guerras que les interesan a ellos, no al resto de la humanidad.

Lo de la guerra de Ucrania es un sin sentido, no solo por la invasión, sino también y sobre todo por la gestión y el despilfarro con nuestro dinero. Al pueblo y a la democracia no se le han perdido nada en las estepas de Ucrania y a la libertad menos, en un estado regido por un personaje sin escrúpulos que mata y silencia o ilegaliza los partidos que no lo apoyan ciegamente.

Biden y los que afirman ser los progresistas del mundo, solo trabajan por nuestra dominación, por sus intereses y por el bien de las grandes familias de oligarcas, inversores, banqueros y poderosísimos industriales más algunos dictadores y reyes y reinas que gobiernan el mundo. Pero ojo, los que el SUR global les está plantando cara.

Gracias a los pueblos del SUR por su dignidad. Gracias al pueblo palestino por su valentía, honorabilidad y respuesta resistente al cruel colono de Israel al que nadie en la UE/OTAN ni sanciona, ni detiene, al revés, le envían bombas y dicen tiene derecho a la defensa que es lo mismo que reconocer que la Alemania de Hitler, tenía derecho a la defensa y a bombardear Londres, o invadir la URSS o Polonia y Francia. En 2024 abajo las caretas.

Carlos Martínez