POR UN 8 DE MARZO REIVINDICATIVO, POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES, BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

COMUNICADO DE SOCIALISMO 21

Vivimos tiempos muy difíciles. La pandemia, la crisis y ahora la guerra, están dejando una sociedad exhausta, con un aumento de la desigualdad, la pobreza, un deterioro nunca visto de los servicios públicos, sanidad, educación y cuidado de las personas mayores. Y todo esto afecta de una manera especial al colectivo de mujeres que somos las que, finalmente, sufrimos más desigualdad, más pobreza y más violencia.

El patriarcado y el capitalismo salvaje se dan la mano para explotar y desposeer de derechos a la clase trabajadora y, en especial a las mujeres, que sufren más precariedad, salarios inferiores, pensiones por debajo la media y condiciones de trabajo muy duras y que, además, tienen que hacer posible con la conciliación familiar.

La infra-financiación de los servicios públicos y su privatización y externalización afecta doblemente al colectivo femenino, como usuarias y como trabajadoras. Las mujeres tenemos una mayor presencia en la sanidad, la educación, la atención a la gente mayor y a los servicios socio-sanitarios, y además, asumimos una más gran carga dentro del hogar, cuidando de los padres y madres, y de los hijos e hijas.

Mientras los bancos y las empresas energéticas aumentan sus beneficios, aumentan los desahucios y la pobreza energética, sobre todo en los hogares mono-marentales, donde viven una mujer y sus hijos e hijas.

Si bien las mujeres nos hemos incorporado en el mundo del trabajo y de la política, la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de poder continúa: en la política, en el mundo empresarial y en el mundo sindical. Son aún pocas las mujeres las que están en lugares preferentes donde se toman las decisiones importantes. En el mundo laboral la brecha salarial no ha desaparecido y continúa en un 22,2%, como tampoco lo ha hecho en las pensiones de jubilación que es todavía más grande, con la cifra de un 41% de diferencia entre hombres y mujeres. Todo esto hace que la tasa de pobreza sea más alta en el colectivo femenino que llega a un 27,9%.

La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica no se para, a pesar de todas las nuevas leyes las mujeres continúan muriendo en manos de sus maridos, amantes, o ex-maridos.

Y por si no fuera suficiente, ahora el gobierno nos ha implicado en una guerra que se está librando por intereses imperialistas y que nos obliga a destinar una gran parte de nuestro dinero a comprar armas, que no hacen más que alargar el conflicto y aumentar la muerte y la destrucción. Las guerras siempre las pagan aquellos que no las han organizado ni se beneficiarán cuando acabe. Las mujeres damos la vida y no queremos muertes evitables, ni en los campos de batalla, ni en nuestro Mediterráneo.

Para defender un mundo más justo

sin pobreza ni discriminación

sin violencia ni acoso contra las mujeres

con paz y con justicia social

Este 8 de marzo las mujeres volveremos a salir a la calle

SOCIALISMO 21